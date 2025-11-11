Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (03. bis 09. November 2025) sind in Oberhausen 15 Wohnungseinbrüche angezeigt worden. Daher appelliert die Polizei Oberhausen weiterhin an die Bürgerinnen und Bürger, Fenster und Türen zusätzlich zu sichern - besonders jetzt in der "dunklen Jahreszeit". Mit "sichern" ist auch das Abschließen der Haustür gemeint - selbst dann, wenn Sie nur kurz weg sind.

Ein aktueller Fall aus Oberhausen-Königshardt vom Samstagmittag (08.11.) zeigt, wie wichtig das ist:

Beim Verlassen eines Wohnhauses auf der Erzbergerstraße wurde die Hauseingangstür von den Geschädigten lediglich zugezogen. Der Täter öffnete die Tür vermutlich mithilfe eines Werkzeugs. Als der Geschädigte kurze Zeit später zurückkehrte und die Haustür aufschloss, kam ihm der unbekannte Mann im Treppenhaus entgegen. Er drängte ihn zur Seite und flüchtete mit Diebesgut aus dem Haus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell