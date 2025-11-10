Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erste #NMDO-Stickeralben fertig - Junior-Dienstausweise für die Enkel

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Nachmittag werden heute (10.11.) die ersten Junior-Dienstausweise an die Enkel verliehen, die ihre Omas und Opas schon zum dritten #NMDO-Treffen mit Polizei und Seniorensicherheitsberatern begleitet hatten.

Gemeinsam mit den Vorschulkindern hatten die Seniorinnen und Senioren sich mit dem #NMDO-Stickeralbum der Polizei Oberhausen beschäftigt, die insgesamt 30 Klebebilder gesammelt und ins Album eingeklebt. So ganz nebenbei haben sie dabei auch die immer wiederkehrenden Warnhinweise und Verhaltenstipps verinnerlicht und sich so optimal vorbereitet, falls sie tatsächlich einmal am Telefon oder an der Haustür von Betrügern kontaktiert werden, die ihr Erspartes und andere Wertsachen mit frei erfundenen Lügengeschichten abschwätzen wollen.

Mittwoch im Großeltern-Café der Rolandschule

Am kommenden Mittwoch (12.11.) startetet die nächste Runde der Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO" auch wieder in der Rolandschule. Ab 14:30 Uhr kommen Polizei und Seniorensicherheitsberatung Oberhausen zum Großeltern-Café und hoffen dort auf viele Omas und Opas zu treffen, die bereits fleißig die vorherigen #NMDO-Sticker mit den Enkeln gesammelt und in die Alben geklebt haben. Jetzt bringen sie das neue und aktualisierte #NMDO-Stickeralbum mit.

Die leider viel zu gut organisierten Betrügerbanden immer noch systematisch auf der Suche nach alten, früher oft verwendeten aber heute meist nicht mehr gebräuchlichen Vornamen. In der Hoffnung, dass es sich dabei um eine Seniorin oder einen Senior handelt, starten sie dann einen kriminellen Anruf, mit dem sie Sie um Ihr Erspartes und Ihre Wertsachen bringen wollen.

"Wir hatten uns bereits zum Kampagnenstart erfolgreich an der Polizei-Kampagne beteiligt und möchten Ihnen erneut die Möglichkeit bieten, sich ganz spielerisch vor den üblen Tricks und Machenschaften der Betrüger zu schützen", sagt Schulleiter Marcel Weyer.

Sammelalbum bald auch in türkischer Sprache

Übrigens sind die Sammelalben erstmalig bald auch in türkischer Sprache verfügbar. Wann die in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum Oberhausen entwickelten Exemplare erstmalig angeboten werden, erfahren Sie zu einem späteren Zeitpunkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell