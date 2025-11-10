Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ruhestörung: Polizei stellt Strom ab - Tatverdächtiger in Gewahrsam nach Widerstand

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen (09.11.) kam es gegen 07:21 Uhr auf der Westerholtstraße zu einer Ruhestörung durch überlaute Musik, weswegen zunächst eine Streifenwagenbesatzung zu dem betroffenen Mehrfamilienhaus entsandt wurde. Am Einsatzort folgte dann die Überraschung: Als der 30-jährige Störenfried - ein mehrfach Polizeibekannter - die Polizisten erkannte, verschloss er die Jalousien seiner Wohnung, verbarrikadierte sich und erhöhte die Lautstärke seiner Musikanlage abermals. Daher wurde ein Schlüsseldienst bestellt, um die Tür des 30-Jährigen zu öffnen. Zeitgleich stellten die Beamtinnen und Beamten den Strom der Wohnung ab, was den Oberhausener jedoch nicht davon abhielt, nun willkürlich und lautstark zu schreien und zu singen. Als die Wohnungstür schlussendlich geöffnet wurde, wehrte sich der Tatverdächtige weiter gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Er wurde daher gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell