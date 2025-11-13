Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Flucht ohne Happy End - 25-Jähriger mit Tüten voller Drogen festgenommen

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (12.11.) nahm die Polizei in Oberhausen einen 25-Jährigen Mann fest, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Der junge Mann versuchte zunächst, aus seiner Wohnung zu flüchten. Er kletterte aus einem Fenster auf ein Vordach und war offensichtlich nicht mit einem klaren Plan ausgestattet. "Bewaffnet" mit nichts weiter als zwei Plastiktüten, die er während seines verzweifelten Fluchtversuchs in einen benachbarten Vorgarten warf, hatte er scheinbar die Hoffnung, unbemerkt zu entkommen. Doch als ihm klar wurde, dass seine Fluchtchancen gegen Null tendierten, gab der 25-Jährige auf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Dass er offenbar auch die Tüten "entsorgen" wollte, ging an den Beamten jedoch nicht vorbei. Eine kurze Nachschau verriet den Grund: In den Plastiktüten befand sich eine beachtliche Menge an Betäubungsmitteln. Neben den bereits bestehenden Haftbefehlen wird er sich nun auch wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels verantworten müssen. (Anmerkung: das beigefügte Foto zeigt nur einen Teil "seiner Ware")

Doch damit nicht genug: Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der 25-Jährige Deutsche mit einem Auto zu seiner Wohnung fuhr - mit Kennzeichen, die keinesfalls zum Fahrzeug passten. Die Ermittlungen der Polizei bestätigten schnell, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Der Mann wurde schließlich vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er nun auf seine Vorführung beim zuständigen Richter wartet. Unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens wird er aufgrund der beiden Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

