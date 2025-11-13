Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.11.), gegen 17:10 Uhr, wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Dudeler Straße in Oberhausen schwer verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 79-jährige Oberhausenerin mit ihrem Pedelec auf der Dudeler Straße in Fahrtrichtung Oranienstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 parkte ein schwarzer Pkw rückwärts aus einer Parkbucht aus und touchierte dabei das Pedelec der Frau mit der hinteren linken Fahrzeugseite.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich dabei schwer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer(in) entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern - möglicherweise blieb der Unfall unbemerkt.

Zwei bislang unbekannte Frauen halfen der gestürzten Radfahrerin vor Ort auf und leisteten Erste Hilfe.

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

