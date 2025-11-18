Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gut ausgestatteter Raser mit überraschendem Zubehör gestoppt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am späten Montagabend (17.11.) gegen 23:10 Uhr fiel ein 42-jähriger Fahrer eines Mitsubishi auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erst über die Poststraße und anschließend über die Gerichtstraße raste. Eine Streife stoppte den Mann nur wenig später.

Warum er derart "unterwegs" war, konnte der 42-Jährige gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen allerdings nicht wirklich beantworten. Genauso wenig wie das Ergebnis eines ersten Drogentests - der schlug nämlich positiv auf mehrere Betäubungsmittel an. Der Mann beteuerte, vor "ein paar Jahren mal etwas genommen" zu haben, aber aktuell doch sicher nicht.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten jedoch einen Behälter mit weißem Pulver sowie ein Nasenrohr. Beides gehöre ihm natürlich nicht - dafür aber vermutlich die beiden Schlagringe und das Messer, die griffbereit im Fahrzeug lagen. Was man scheinbar so dabei hat im Straßenverkehr... zumindest er bis zu diesem Abend.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, dem 42-Jährigen wurde nach einer Blutprobenentnahme die Weiterfahrt untersagt und unsere Kolleginnen und Kollegen fertigten gleich mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell