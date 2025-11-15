Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Freitag, 07.11.2025, bis Freitag, 14.11.2025, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in Altenkirchen, Koblenzer Straße, einzubrechen. Sie gelangten hierbei nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
