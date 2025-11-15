POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

Herdorf (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am 13.11.2025 gegen 15:30 Uhr einen im Bereich der Hellertalstraße vor ihm fahren LKW, welcher sehr unsicher geführt werde. Dabei soll es immer wieder zu Gefährdungen anderer gekommen sein. Eine umgehend entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den LKW mit polnischer Zulassung noch im Stadtgebiet Herdorf antreffen und kontrollieren. Ein bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer ...

