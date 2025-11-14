PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: mehrere Pkw-Aufbrüche in Wallmenroth, Geldbörsen entwendet

Wallmenroth (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 13.11.2025, 20:30 Uhr und Freitag, 14.11.2025, 07:00 Uhr kam es in Wallmenroth in den Straßen Dorfstraße und Schöpperwiese zu Aufbrüchen mehrerer Pkw. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben der Beifahrertür eingeschlagen und im Pkw liegende Geldbörsen entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

