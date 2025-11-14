Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: mehrere Pkw-Aufbrüche in Wallmenroth, Geldbörsen entwendet
Wallmenroth (ots)
Im Zeitraum Donnerstag, 13.11.2025, 20:30 Uhr und Freitag, 14.11.2025, 07:00 Uhr kam es in Wallmenroth in den Straßen Dorfstraße und Schöpperwiese zu Aufbrüchen mehrerer Pkw. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben der Beifahrertür eingeschlagen und im Pkw liegende Geldbörsen entwendet.
Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
