Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall mit zwei Toten

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagmorgen (14.11.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L254 innerhalb der Gemarkung Bad Hönningen. Eine 35-jährige PKW-Führerin aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen beabsichtigte einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Nach Abschluss des Überholvorgangs kam sie von der Fahrbahn ab, wo sie schlussendlich mit einem Baum kollidierte.

Die 35-jährige Fahrerin, sowie ihre 26-jährige Beifahrerin, welche ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen stammt, verstarben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Fahrzeuginsassen, eine 25-Jährige und ein 26-Jähriger, wurden schwerstverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die L254 war für die Unfallaufnahme über einen Zeitraum von 6 Stunden gesperrt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist von keiner Beteiligung weiterer Fahrzeuge auszugehen.

Zeugen des Unfallhergangs, insbesondere der Fahrer des überholten LKWs, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

