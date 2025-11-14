POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Linz/Rhein (ots) - Am 13.11.2025, gegen 12:15 Uhr, wurde der PI Linz ein Wohnhausbrand in der Ortslage Hammerstein, Hauptstraße, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand das Anwesen bereits in Flammen. Die beiden 38 und 42-jährigen Bewohner hatten sich zuvor bereits selbständig aus dem Anwesen entfernt. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Bad Hönningen, Rheinbrohl und Leutesdorf gelöscht. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich ärztlich untersucht. ...

mehr