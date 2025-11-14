Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall
Leubsdorf (ots)
Am 14.11.2025 wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein gegen 05:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L254 in Höhe Rothe Kreuz gemeldet. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz. Die L254 ist zwischen Girgenrath und Hesseln für mehrere Stunden vollständig gesperrt.
Es wird nachberichtet.
