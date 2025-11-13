PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Altenkirchen (ots)

Am 13.11.2025 gegen 07:30 Uhr kam es in der Quengelstraße in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg. Ein PKW musste dort verkehrsbedingt warten, was der hinter ihm befindliche Fahrzeugführer mit seinem PKW zu spät bemerkte und beim Bremsen zusätzlich von der Bremse rutschte. Am PKW des Unfallverursachers entstand einen Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Unfallverursacher hat sich nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

