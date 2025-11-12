PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch in Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Asbach

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 07.11. - 10.11.2025 kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude der ev. Kirchgemeinde in Asbach in der Hauptstraße. Dabei versuchten unbekannte Täter durch Hebelversuche an mehreren Türen/Fenstern sich Zutritt zu verschaffen. Anzumerken ist, dass es bereits im Oktober zu einem Einbruch in besagtes Gebäude kam.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus (Tel.: 02634 9520) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:03

    POL-PDNR: Elektro-Einrad flüchtete vor Polizeistreife

    Steineroth (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf stellte am 11.11.2025 gegen 16:25 in der Ortslage Steineroth ein elektrisch betriebenes Einrad fest, dessen Fahrer nach Erkennen der Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch verschiedene Straßen von der Örtlichkeit flüchtete. Hierbei erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern. Es handelte sich um elektrisch betriebenes Einrad ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:57

    POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

    Birnbach (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 8 in Birnbach durch. Hierbei konnten 170 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.35 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf einem Parkplatz zwischen der Straße Auf der Bitze und der Lindenallee abgestellter, Pkw Seat Leon durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren