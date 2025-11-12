Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch in Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Asbach

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 07.11. - 10.11.2025 kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude der ev. Kirchgemeinde in Asbach in der Hauptstraße. Dabei versuchten unbekannte Täter durch Hebelversuche an mehreren Türen/Fenstern sich Zutritt zu verschaffen. Anzumerken ist, dass es bereits im Oktober zu einem Einbruch in besagtes Gebäude kam.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus (Tel.: 02634 9520) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell