Am Dienstag, 11.11.2025, ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.35 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf einem Parkplatz zwischen der Straße Auf der Bitze und der Lindenallee abgestellter, Pkw Seat Leon durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
