Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 16.35 Uhr in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf einem Parkplatz zwischen der Straße Auf der Bitze und der Lindenallee abgestellter, Pkw Seat Leon durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

