Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht am 05.11.2025 auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in 57537 Wissen

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025 kam es in der Zeit zwischen 13.00 und 15.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz (Dörnerstraße)der BBS in Wissen. Ein Schüler hatte seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz geparkt. Als er nach dem Unterricht zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der Heckstoßstange fest. Ein unbekannter Autofahrer war beim Ein- oder Ausparken mit seinem PKW gegen den geparkten PKW gestoßen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR beziffert.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Wissen unter Tel: 02742 935 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell