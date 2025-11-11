Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Pizzeria in Neuwied

Neuwied (ots)

In der Zeit von Montag, 10. November 2025, 10:30 Uhr bis Dienstag, 11. November 2025, 9:30 Uhr wurde in eine Pizzeria in der Schlossstraße in Neuwied eingebrochen. Bisher unbekannte Täter schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, entwendeten mehrere Kartons mit Wein und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalinspektion Neuwied bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, um Hinweise unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an die Adresse kineuwied@polizei.rlp.de.

