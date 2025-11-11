PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Mülltonne

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 12.55 Uhr, geriet in Altenkirchen, Koblenzer Straße, eine blaue Papiermülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden. An der Tonne entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

