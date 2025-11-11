Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Brand einer Mülltonne
Altenkirchen (ots)
Am Montag, 10.11.2025, gegen 12.55 Uhr, geriet in Altenkirchen, Koblenzer Straße, eine blaue Papiermülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden. An der Tonne entstand Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
