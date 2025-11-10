PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Personenkraftwagen in 57539 Bitzen

Neuwied (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.11.25, 23.00 h bis Freitag, 07.11.25, 07.15 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Versehentlich hatte der Eigentümer vergessen sein Auto abzuschließen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld.

Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Wissen unter der Telefonnummer 02742 9350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
