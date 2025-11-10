Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise auf ein Zweirad

Windhagen (ots)

Am 09.11.2025 kam es gegen 20:24 Uhr auf der Niederwindhagener Straße, auf Höhe der Hausnummer 33, zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug des Geschädigten war zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendes Zweirad mit dem Fahrzeug kollidierte und der Fahrzeugführer sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

