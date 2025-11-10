Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Betzdorf (ots)
Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 9.11.2025 gegen 14:00 Uhr in der Wilhelmstraße eine 34-jährige Skoda-Fahrerin. Da bei ihr konsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, führten die Beamten einen polizeilichen Vortest durch. Dieser reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen, deren Konsum die Fahrerin auch teilweise einräumte. Der 34-jährigen musste somit die Weiterfahrt untersagt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde ihr zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.
