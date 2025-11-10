PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Weitefeld (ots)

Ein 26-jähriger LKW-Fahrer und ein 30-jähriger Skoda-Fahrer befuhren am 7.11.2025 gegen 07:20 Uhr die L 286 aus Weitefeld kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Im Verlauf der Strecke beabsichtigte der PKW-Fahrer den vorausfahrenden LKW zu überholen. Zeitgleich beabsichtigte jedoch der LKW-Fahrer, nach links auf ein dortiges Firmengelände abzubiegen. Während des Überholvorgangs kam der 30-jährige nach links von der Fahrbahn ab, und geriet auf die dortige Grünfläche. Nach ca. 40 Metern kollidierte er dort mit einer Betonwand. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde er aus seinem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber brachten den Schwerverletzen in ein Krankenhaus.

An dem PKW dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Bei den Insassen des LKWs und an dem Fahrzeug entstand kein Schaden, da es nicht zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge untereinander kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 14:31

    POL-PDNR: Fahrrad-Diebstahl

    Unkel-Scheuren (ots) - In der Nacht des 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurde im Grünen Weg, Unkel-Scheuren, ein S-Pedelec aus dem Garten der Geschädigten gestohlen. Bei dem S-Pedelec handelte es sich um ein graues Cube-Kathmandu mit elektrischem Motor. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise zu dem bisher unbekannten Täter. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de Telefon: ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

    Neuwied (ots) - Am 08.11.2025 wurden im Tagesverlauf der PI Neuwied insgesamt vier Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen sich der verantwortliche Fahrzeugführer im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In zwei Fällen konnten die verantwortlichen Fahrzeugführer durch aufmerksame Zeugen bereits ermittelt werden. Gegen 14:30 Uhr wurde ein blauer VW Golf auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren