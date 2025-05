Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer verletzt Radfahrerin in Lünen und flüchtet: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0468

Am Montag, dem 19. Mai 2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Radfahrerin aus Selm den Radweg der Cappenberger Straße in südlicher Richtung. Ein graues Auto beabsichtigte, von der Schützenstraße nach rechts in die Cappenberger Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß der Pkw mit der Radfahrerin zusammen. Durch den Zusammenprall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der männliche Fahrer des Autos flüchtete, nachdem er kurz angehalten hatte.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 40 Jahre alt - grauer Ziegenbart - graue Haare

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen größeren grauen Pkw.

Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) und fragt: Wer hat die Situation gesehen? Wer kann Angaben zu dem Auto und dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Lünen unter Tel. 0231/132 3121.

