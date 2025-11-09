PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Neuwied (ots)

Am 08.11.2025 wurden im Tagesverlauf der PI Neuwied insgesamt vier Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen sich der verantwortliche Fahrzeugführer im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In zwei Fällen konnten die verantwortlichen Fahrzeugführer durch aufmerksame Zeugen bereits ermittelt werden. Gegen 14:30 Uhr wurde ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz des PENNY Supermarktes in der Neuwieder Straße in Neuwied-Engers beschädigt. Im Zeitraum 14:00 - 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwei Fahrzeuge die am Fahrbahnrand der Straße "Am Güterbahnhof" in Neuwied geparkt standen. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen höhen vierstelligen Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den o.a. Unfällen machen können, sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

