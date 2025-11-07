Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: weiterer Einbruch in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

Betzdorf (ots)

Im Laufe des 07.11.2025 wurde ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte in Betzdorf gemeldet. Zwischen 03 Uhr und 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Gaststätte Brucher Stuben - Zum Turgut in Betzdorf, Friedrich-Ebert-Straße, ein. Auch hier wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch unbekannt.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis oder zu dem Einbruch in die Gaststätte Brado Am Stadion, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

