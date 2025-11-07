PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: weiterer Einbruch in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

Betzdorf (ots)

Im Laufe des 07.11.2025 wurde ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte in Betzdorf gemeldet. Zwischen 03 Uhr und 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Gaststätte Brucher Stuben - Zum Turgut in Betzdorf, Friedrich-Ebert-Straße, ein. Auch hier wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch unbekannt.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis oder zu dem Einbruch in die Gaststätte Brado Am Stadion, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

