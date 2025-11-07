PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wissen (Sieg) (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.11.2025 parkte ein 19-jähriger Schüler der Berufsbildenden Schule Wissen seinen schwarzen Pkw Mini auf dem Schülerparkplatz in der Dörnerstraße. Als er mittags wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass es nun an der Stoßstange hinten links beschädigt war (geschätzte Schadenshöhe: 1000 Euro). Der Unfallverursacher hatte sich aber allem Anschein nach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, da er den Zusammenstoß hätte bemerken müssen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Polizeiwache Wissen, Tel.: 02742 935-0, Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
Telefon: 02742 935-0
Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:08

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

    Betzdorf (ots) - In der Nacht zum 07.11.2025 brachen unbekannte Täter ein Fenster zur Gaststätte Brado in Betzdorf, Geschwister-Scholl-Straße, auf. Im Inneren wurde ein Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Auf der Kamera am Eingang der über der Gaststätte liegenden Wohnung ist um 03:05 Uhr ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:52

    POL-PDNR: Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

    Walterschen (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:22

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Neitersen (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, Rheinstraße, durch. Hierbei konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren