Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Pkw-Kompletträdern
Walterschen (ots)
Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell