PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

Walterschen (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:22

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Neitersen (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, Rheinstraße, durch. Hierbei konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:13

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

    Rott (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 05.11.2025, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.11.2025, 07.15 Uhr, kam es in Rott, Walter-Bartels-Weg, zu einem Diebstahl. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten Büroausstattung. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:47

    POL-PDNR: Elektroroller ohne Versicherung - Fahrer unter Drogeneinfluss

    Herdorf (ots) - Einer Streife der PI Betzdorf fiel am 06.11.2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich des Wolfswegs ein Elektrokleinstfahrzeug auf, an welchem keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht wer. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen Auffälligkeiten festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren