Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elektroroller ohne Versicherung - Fahrer unter Drogeneinfluss

Herdorf (ots)

Einer Streife der PI Betzdorf fiel am 06.11.2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich des Wolfswegs ein Elektrokleinstfahrzeug auf, an welchem keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht wer. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche für vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Während der Personendurchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel und zugehörige Konsumutensilien festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell