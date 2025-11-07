PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elektroroller ohne Versicherung - Fahrer unter Drogeneinfluss

Herdorf (ots)

Einer Streife der PI Betzdorf fiel am 06.11.2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich des Wolfswegs ein Elektrokleinstfahrzeug auf, an welchem keine erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht wer. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-jährigen aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche für vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Während der Personendurchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel und zugehörige Konsumutensilien festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/RheinaPolizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:38

    POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

    Herdorf (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am 05.11.2025 zwischen 13:30 und 14:40 Uhr vor einem Anwesen in der Hellertalstraße abgelegte Kupferrohre. Zeugen gaben Hinweise auf einen Transporter mit Werbeanzeigen, zu dem jedoch sonst nichts weiter bekannt ist. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am 05.11.2025 befuhr eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin gegen kurz vor 14 Uhr die Bahnstraße, um nach links in die Jungenthaler Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 29-jährige Citroën-Fahrerin die Jungenthaler Straße, um von dieser nach links in die Bahnstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es somit zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 29-jährige leicht verletzt wurde. An ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:57

    POL-PDNR: Diebstahl von Regenrinnen an Kirchengebäude

    Friedewald (ots) - Im Zeitraum vom 4.11., 21 Uhr, bis zum 5.11., 10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl kupferner Regenrinnen von der evangelischen Kirche in der Schloßstraße. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren