Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

Herdorf (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am 05.11.2025 zwischen 13:30 und 14:40 Uhr vor einem Anwesen in der Hellertalstraße abgelegte Kupferrohre. Zeugen gaben Hinweise auf einen Transporter mit Werbeanzeigen, zu dem jedoch sonst nichts weiter bekannt ist.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell