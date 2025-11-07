Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Regenrinnen an Kirchengebäude

Friedewald (ots)

Im Zeitraum vom 4.11., 21 Uhr, bis zum 5.11., 10 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Vielzahl kupferner Regenrinnen von der evangelischen Kirche in der Schloßstraße. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell