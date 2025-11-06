PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Betzdorf und Umgebung (ots)

In den letzten Monaten kam es vermehrt zum Auftreten von falschen Bankmitarbeitern. Der Geschädigte wird hierbei telefonisch kontaktiert und man suggeriert, dass es sich bei dem Anrufer um einen Mitarbeiter der Hausbank handelt. Während des Telefonates wird vorgegeben, dass es zu einer ungewöhnlichen Abbuchung auf dem Konto des Geschädigten gekommen sei und zum Abgleich bzw. zur Rückabwicklung dieser Abbuchung die PIN Nummer des Geschädigten mitgeteilt werden müsse. Kurze Zeit später erscheint dann eine Person an der Anschrift des Geschädigten und fordert die Herausgabe der EC-Karte, um diese seitens der Bank zu überprüfen.

Mit der abgefragten PIN und der erlangten EC-Karte werden durch die Täter anschließend an einem Geldautomaten Abbuchungen in Höhe des vereinbarten Tageslimits getätigt.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich auf diese Vorgehensweise der Täter hin und warnt davor, entsprechende Daten am Telefon mitzuteilen, bzw. die EC-Karte auszuhändigen. Richtige Bankmitarbeiter würden niemals am Telefon die PIN-Nummer des Geschädigten erfragen oder die EC Karte beim Geschädigten abholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 06.11.2025 – 08:36

    POL-PDNR: Diebstahl von Geldbörse

    Roth (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in Roth, Ortsteil Oettershagen, Weststraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin und betraten ein, zu diesem Zeitpunkt, unverschlossenes Einfamilienhaus. Hier entwendeten sie eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, Häuser und Wohnungen auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen. ...

  • 06.11.2025 – 08:08

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Rott (ots) - Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 272 in der Gemarkung Rott ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die L 272, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Asbach. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes und überschlug ...

  • 05.11.2025 – 17:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichten Verletzten auf der Bundesstraße 256

    Rengsdorf (ots) - Am Nachmittag des 05.11.2025 ereignete sich auf der Bundesstraße 256 zwischen Rengsdorf und Oberbieber ein Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die folgende Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen in ...

