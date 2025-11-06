Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rott (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 272 in der Gemarkung Rott ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die L 272, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Asbach. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes und überschlug sich anschließend. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der Fahrer und dessen 76-jährige Beifahrerin Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Zudem entstand Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Straßenmeisterei, eines Abschleppdienstes, der Polizei sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell