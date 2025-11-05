Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften
Oberhonnefeld-Gierend (ots)
Am 05.11.2025 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr führten Beamte der Polizei Straßenhaus in der Steinstraße in Oberhonnefeld-Gierend Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden die die zulässige Höchstgeschwindigkeit missachteten. Alle Verstöße befanden sich im Verwarngeldbereich. Der Höchstwert lag dabei bei festgestellten 62 km/h bei zulässigen 50 km/h.
