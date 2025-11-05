PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz in Asbach

Asbach (ots)

Am 04.11.2025, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Marktplatz in der Ortslage Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich weißer Kleinwagen beschädigte beim Ausparken den auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Geschädigten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus keine weiteren Informationen oder Hinweise zu dem Verursacher vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

