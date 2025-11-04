Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch herabfallende Ladung

Buchholz (ots)

Am 03.11.2025, um 17:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8 in Höhe des Industriepark Nord Buchholz Mendt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines LKW befuhr die Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Kircheib. In Höhe des Industriepark verlor der LKW Teile seiner Ladung. Die Ladung fiel auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW und verursachte Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem LKW liegen der Polizei keine näheren Informationen vor.

Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt hohen Verkehrsaufkommens auf der B8 werden Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

