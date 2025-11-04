PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch herabfallende Ladung

Buchholz (ots)

Am 03.11.2025, um 17:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8 in Höhe des Industriepark Nord Buchholz Mendt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines LKW befuhr die Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Kircheib. In Höhe des Industriepark verlor der LKW Teile seiner Ladung. Die Ladung fiel auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW und verursachte Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem LKW liegen der Polizei keine näheren Informationen vor.

Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt hohen Verkehrsaufkommens auf der B8 werden Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDNR: Diebstahl von Verkehrszeichen

    Rengsdorf (ots) - Im Zeitraum vom 31.10.2025, 16:00 Uhr bis 03.11.2025, 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Rengsdorf, im Baustellenbereich Mittel- und Kirchstraße, zum Diebstahl von mehreren Verkehrszeichen. Durch bislang unbekannte Täter wurden im genannten Zeitraum die Verkehrszeichen entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen ...

    POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle durchsuchte eine Fußstreife der PI Betzdorf am 3.11.2025 im Bereich der Siegterrassen (Klosterhof) einen 22-jährigen Mann. Bei ihm konnte ein sog. Einhandmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde beschlagnahmt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis Telefon: 02741 ...

    POL-PDNR: Tatverdächtiger bei Farbschmierereien durch Polizei gestellt

    Betzdorf (ots) - Ein Zeuge meldete am 03.11.2025 gegen kurz vor 18 Uhr via Notruf eine männliche Person, welche die Außenfassade eines Geschäfts in der Wilhelmstraße mit Farbe beschmieren würde. Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der ...

