PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tatverdächtiger bei Farbschmierereien durch Polizei gestellt

Betzdorf (ots)

Ein Zeuge meldete am 03.11.2025 gegen kurz vor 18 Uhr via Notruf eine männliche Person, welche die Außenfassade eines Geschäfts in der Wilhelmstraße mit Farbe beschmieren würde. Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der Farbstift wurde beschlagnahmt; ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:48

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Birnbach/Eichelhardt (ots) - Am Montag, 03.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei wurden Kontrollstellen in Birnbach, Bundesstraße 8, und in Eichelhardt, Bundesstraße 256, eingerichtet. Es konnten insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L 265, Gemarkung Dürrholz

    Dürrholz (ots) - Am 03.11.2025, um 07:30 Uhr, ereignete sich auf der L 265 zwischen den Ortslagen Linkenbach und Daufenbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verstieß der Fahrzeugführer eines LKW, der in Fahrtrichtung Daufenbach unterwegs war, gegen das Rechtsfahrgebot und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:21

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Snackautomaten

    Altenkirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2025 und dem Morgen des 02.11.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. An dem Gerät können Beschädigungen im Bereich des Geldeinzugsschachtes festgestellt werden, welche vermutlich auf Tritte zurückzuführen sind. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren