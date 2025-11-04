PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Birnbach/Eichelhardt (ots)

Am Montag, 03.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei wurden Kontrollstellen in Birnbach, Bundesstraße 8, und in Eichelhardt, Bundesstraße 256, eingerichtet. Es konnten insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem verstießen zwei Personen gegen die Gurtpflicht. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

