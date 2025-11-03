PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L 265, Gemarkung Dürrholz

Dürrholz (ots)

Am 03.11.2025, um 07:30 Uhr, ereignete sich auf der L 265 zwischen den Ortslagen Linkenbach und Daufenbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verstieß der Fahrzeugführer eines LKW, der in Fahrtrichtung Daufenbach unterwegs war, gegen das Rechtsfahrgebot und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher liegen zur Zeit nicht vor.

Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt hohen Verkehrsaufkommens auf der L265 werden Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

