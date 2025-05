POL-PDMT: PRESSEERSTMELDUNG Nentershausen-Schwerer Verkehrsunfall

Ötzingen (ots) - In der Nacht von Samstag, den 24.05.2025, auf Sonntag, den 25.05.2025, zwischen ca. 23:00 und 06:00 Uhr, wurden zwei Gemeindefahnen entwendet, die zuvor von den Eigentümern auf ihren Grundstücken in der Hauptstraße aufgestellt wurden. Die Fahnenmasten der Geschädigten wurden umgelegt und anschließend die Fahnen entwendet. Vermutlich dürfte es sich bei den Tätern um Besucher der Kirmes in Ötzingen ...

mehr