Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Snackautomaten
Altenkirchen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2025 und dem Morgen des 02.11.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. An dem Gerät können Beschädigungen im Bereich des Geldeinzugsschachtes festgestellt werden, welche vermutlich auf Tritte zurückzuführen sind. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
