HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt Drogen bei Fahrzeugkontrolle sicher; Straßenverkaufswert von rund 17.000 Euro

Osnabrück (ots)

Osnabrücker Zöllner stellten am Nachmittag des 10. August 2025 bei einer Fahrzeugkontrolle 1.741 Gramm Marihuana und 16 Gramm Haschisch im Wert von rund 17.000 Euro sicher.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden auf der Landstraße 43, als ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz in der Nähe von Vennebrügge (Landkreis Grafschaft Bentheim).

In der Befragung gab der Fahrer an, dass sie in den Niederlanden waren und nun auf dem Weg zu seiner Familie sind.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinten die Insassen des Pkws", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Da die Zöllner Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen der Reisenden hatten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei fanden die Ermittler an mehreren Stellen im Fahrzeug insgesamt 1.741 Gramm Marihuana und 16 Gramm Haschisch.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Gegen die Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

