Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Verkehrszeichen

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2025, 16:00 Uhr bis 03.11.2025, 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Rengsdorf, im Baustellenbereich Mittel- und Kirchstraße, zum Diebstahl von mehreren Verkehrszeichen. Durch bislang unbekannte Täter wurden im genannten Zeitraum die Verkehrszeichen entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell