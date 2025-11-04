Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz
Betzdorf (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle durchsuchte eine Fußstreife der PI Betzdorf am 3.11.2025 im Bereich der Siegterrassen (Klosterhof) einen 22-jährigen Mann. Bei ihm konnte ein sog. Einhandmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde beschlagnahmt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell