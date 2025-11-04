PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle durchsuchte eine Fußstreife der PI Betzdorf am 3.11.2025 im Bereich der Siegterrassen (Klosterhof) einen 22-jährigen Mann. Bei ihm konnte ein sog. Einhandmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde beschlagnahmt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:58

    POL-PDNR: Tatverdächtiger bei Farbschmierereien durch Polizei gestellt

    Betzdorf (ots) - Ein Zeuge meldete am 03.11.2025 gegen kurz vor 18 Uhr via Notruf eine männliche Person, welche die Außenfassade eines Geschäfts in der Wilhelmstraße mit Farbe beschmieren würde. Eine unverzüglich entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann, aufgrund des Beschreibung des Zeugen am Tatort antreffen. Der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:48

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Birnbach/Eichelhardt (ots) - Am Montag, 03.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Hierbei wurden Kontrollstellen in Birnbach, Bundesstraße 8, und in Eichelhardt, Bundesstraße 256, eingerichtet. Es konnten insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L 265, Gemarkung Dürrholz

    Dürrholz (ots) - Am 03.11.2025, um 07:30 Uhr, ereignete sich auf der L 265 zwischen den Ortslagen Linkenbach und Daufenbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verstieß der Fahrzeugführer eines LKW, der in Fahrtrichtung Daufenbach unterwegs war, gegen das Rechtsfahrgebot und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren