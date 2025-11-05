PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Vermutlich im Zeitraum vom 28.10.2025 bis 30.10.2025 ereignete sich in der Ortslage Dierdorf in der Hermannstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache mit der Hauswand der Geschädigten und verursachte dabei einen Sachschaden. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keinerlei Hinweise zu dem Unfallverursacher vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:34

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz in Asbach

    Asbach (ots) - Am 04.11.2025, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Marktplatz in der Ortslage Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich weißer Kleinwagen beschädigte beim Ausparken den auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Geschädigten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus keine weiteren ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:59

    POL-PDNR: Nach Schwächeanfall von der Fahrbahn abgekommen

    Kirchen (Sieg) (ots) - Auf gerade Strecke kam ein 78-jähriger Opel-Fahrer nach rechts von der Koblenz-Olper-Straße in Wehbach ab, als dieser am 04.11.2025 gegen kurz nach 8 Uhr in Richtung Stadtmitte fuhr. Dort kollidierte er frontal mit der Mauer eines Anwesens, wodurch sein Fahrzeug total-, die Mauer stark beschädigt wurde. Der Senior blieb körperlich unverletzt. Er dürfte zuvor einen Schwächeunfall erlitten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren