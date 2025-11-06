POL-PDNR: Diebstahl von Geldbörse

Rengsdorf (ots) - Am Nachmittag des 05.11.2025 ereignete sich auf der Bundesstraße 256 zwischen Rengsdorf und Oberbieber ein Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die folgende Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen in ...

