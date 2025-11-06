Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Bushaltestelle
Kurtscheid (ots)
Am heutigen Donnerstag, 06.11.2025, wurde an der Rückseite der Bushaltestelle in der Hochstraße in Kurtscheid, Höhe des dortigen Spielplatzes eine Beschädigung durch Graffiti festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
