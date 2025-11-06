PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Bushaltestelle

Kurtscheid (ots)

Am heutigen Donnerstag, 06.11.2025, wurde an der Rückseite der Bushaltestelle in der Hochstraße in Kurtscheid, Höhe des dortigen Spielplatzes eine Beschädigung durch Graffiti festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

