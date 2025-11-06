PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - neu eingerichtete Verkehrsinsel
Fahrbahnverengung nach wenigen Stunden beschädigt

Breitscheid / Hochscheid (ots)

In der Ortslage Hochscheid wurde am heutigen Donnerstag, 06.11.2025 eine Fahrbahnverengung in Höhe des Friedhofs eingerichtet. Gegen 17 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Straßenhaus die Meldung, dass diese bereits durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Bislang liegen keine Erkenntnisse zum Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

