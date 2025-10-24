Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Einfuhr verboten/Flughafen-Zoll vernichtet über 400 Kilogramm Lebensmittel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Friedrichshafen (ots)

Seit Jahresbeginn hat der Zoll am Flughafen Friedrichshafen 435 Kilogramm Lebensmittel beschlagnahmt und vernichtet, die Reisende hauptsächlich aus der Türkei und Nordmazedonien im Gepäck hatten, darunter 273 Kilogramm frisches Obst und Gemüse sowie 162 Kilogramm Fleisch und Wurst.

Da die Einfuhr aufgrund tierseuchen- und pflanzenschutzrechtlicher Bestimmungen grundsätzlich verboten ist, mussten die Zöllner die Mitbringsel einziehen und vernichten. Ausnahmen gelten bei der Vorlage entsprechender Zeugnisse (,die bei Privateinfuhren in der Regel niemand hat) oder bei Obst für Ananas, Datteln, Kokosnuss, Durian-Früchte und Bananen. Die Einfuhr von Fleisch- und Wurstwaren ist in jedem Fall untersagt.

"Zumeist sind es Mitbringsel aus dem Garten oder Mitgaben von Verwandten", kommentiert die Leiterin der Kontrolleinheit am Flughafen, Danielle Schubert, die Feststellungen. So hatte ein älteres Ehepaar kürzlich zwei Sporttaschen gefüllt mit Zwiebeln, Paprika, Birnen und Äpfeln dabei. "Viele wüssten schlichtweg nichts von dem Ein-fuhrverbot", so Schubert. Anders eine Schweizerin, der die Einschränkung zwar bekannt war, sie aber auf die Mitnahme von einem Kilo Zwiebeln aus Nordmazedonien nicht verzichten wollte.

Kleine Mengen von bis zu einem Kilogramm werden mit Einverständnis und ohne weitere Formalitäten vernichtet. Ist es mehr oder weigern sich Reisende, werden persönliche Daten erhoben und das zuständige Regierungspräsidium informiert.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell