Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollhund Athos findet unversteuerte Zigaretten

Ulm / Dornstadt (ots)

Am Sonntagabend wurden bei einer Zollkontrolle auf der A8 bei Dornstadt eine große Menge unversteuerter Zigaretten sowie ein Schlagring gefunden. Die Beamten kontrollierten einen Fiat Ducato mit bulgarischem Kennzeichen, in dem sich acht bulgarische Staatsangehörige befanden, die sich auf der Fahrt von Bulgarien nach Deutschland befanden. Da der Transporter stark mit Gepäckstücken beladen war, entschieden die Zollbeamten, das gesamte Gepäck mittels eines mobilen ScanVans zu röntgen. Dabei wurde in einer Laptoptasche ein Schlagring entdeckt, der einem der Mitfahrer zugeordnet werden konnte. Gegen diese Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit dem Tabakspürhund Athos abgesucht. Dieser machte den entscheidenden Fund: Im Fußraum des Beifahrersitzes zeigte Athos an einer Kunststoffabdeckung versteckte Tabakwaren an. Bei der Demontage der Abdeckung kamen insgesamt 6.020 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit bulgarischer Steuerbanderole zum Vorschein. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Aufgrund fehlender ausreichender Zahlungsmittel konnte die Tabaksteuer in Höhe von 1.144,65 Euro sowie die geforderte Strafsicherheit nicht vollständig beglichen werden. Der Beschuldigte leistete lediglich eine Anzahlung von 500 Euro für die Tabaksteuer.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell