Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Kirchen (Sieg) (ots)
Am 05.11.2025 befuhr eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin gegen kurz vor 14 Uhr die Bahnstraße, um nach links in die Jungenthaler Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 29-jährige Citroën-Fahrerin die Jungenthaler Straße, um von dieser nach links in die Bahnstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es somit zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 29-jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
