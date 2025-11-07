Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer
Rott (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 05.11.2025, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.11.2025, 07.15 Uhr, kam es in Rott, Walter-Bartels-Weg, zu einem Diebstahl. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten Büroausstattung. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
