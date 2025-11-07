PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

Betzdorf (ots)

In der Nacht zum 07.11.2025 brachen unbekannte Täter ein Fenster zur Gaststätte Brado in Betzdorf, Geschwister-Scholl-Straße, auf. Im Inneren wurde ein Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Auf der Kamera am Eingang der über der Gaststätte liegenden Wohnung ist um 03:05 Uhr ein männliche Person zu sehen, die eine Getränkedose in der Hand hält. Die Person hat weder Bart noch Brille und ist bekleidet mit einer Mütze und einer Steppjacke mit Kapuze. Sie trägt Sneaker-Schuhe. Ob die Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Anwohner in dem Bereich werden gebeten, Kameraaufnahmen an ihrem Wohnhaus entsprechend zu überprüfen.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:52

    POL-PDNR: Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

    Walterschen (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in Walterschen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter drei Pkw-Kompletträder. Diese waren auf einer Wiese gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:22

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Neitersen (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, Rheinstraße, durch. Hierbei konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:13

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

    Rott (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 05.11.2025, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.11.2025, 07.15 Uhr, kam es in Rott, Walter-Bartels-Weg, zu einem Diebstahl. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten Büroausstattung. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren